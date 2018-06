Russia -5, Croazia all'italiana. Con tutti protagonisti attesi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' la seconda nazionale più italiana del Mondiale di Russia 2018 la Croazia e con tutti, o quasi, potenziali titolari dei biancorossi. Sei giocatori arrivano alla kermesse più importante del globo dalla Serie A nostrana. Due per l'Inter, ovvero Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Uno per la Fiorentina, Milan Badelj, anche se il futuro non sarà viola così come quello di Ivan Strinic che dalla Sampdoria andrà al Milan. Poi Mario Mandzukic per la Juventus, a chiudere il sestetto Nikola Kalinic di casa rossonera.

Inter: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic.

Fiorentina: Milan Badelj.

Juventus: Mario Mandzukic.

Sampdoria: Ivan Strinic.