Russia -5, da Milinkovic a Milenkovic: poker d'italiani con la Serbia

© foto di Federico Gaetano

Esperienza. Classe. Genio. Futuro. Quattro profili diversi per la Serbia del ct Krstajic al Mondiale di Russia 2018 direttamente dalla Serie A italiana. Il pezzo forte è Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio, per il quale sembra sia arrivato addirittura il cambio ct perché non lo vedeva. Poi Adem Ljajic, che con la nuova guida tecnica ha ritrovato feeling e smalto. Ad Aleksandar Kolarov è andata la fascia da capitano, in casa Fiorentina invece Krstajic ha pescato il giovane talento Nikola Milenkovic. Quattro profili diversi per sognare in grande. La Serbia ci prova con un poker di italiani.

Roma: Aleksandar Kolarov.

Fiorentina: Nikola Milenkovic.

Lazio: Sergej Milinkovic-Savic.

Torino: Adem Ljajic.