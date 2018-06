Russia -5: Danimarca, motore inglese e due "italiani" in cerca di riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Danimarca del 1986 stupì il mondo trascinata da due campioni che militavano in Serie A: Michael Laudrup e Preben Elkjaer Larsen. Difficile onestamente aspettarsi lo stesso oggi da Stryger Larsen e Cornelius, entrambi non troppo convincenti alla prima stagione italiana. Titolare ma con una media sotto la sufficienza il difensore dell'Udinese; appena 6 reti in 31 partite per il centravanti dell'Atalanta, che si è visto scavalcare nel finale di stagione dal giovane Barrow. Sette le nazioni rappresentate fra i 23 convocati dal ct Age Hareide: l'Inghilterra porta 7 giocatori; Germania, Spagna, Danimarca e Olanda tre a testa. Due infine per Francia e Italia.

Atalanta: Andreas Cornelius

Udinese: Jens Stryger Larsen