Russia -5, due Cafeteros d'Italia. Ma riserve in Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rispetto ai tempi recenti, ci sono meno italiani nella rosa della Colombia se consideriamo la stagione calcistica appena conclusa dai 736 convocati al Mondiale. Altrimenti nella shortlist dovrebbero essere inseriti anche Carlos Bacca e Carlos Sanchez ma la statistica li vuole tesserati rispettivamente di Villarreal ed Espanyol al momento della chiamata di Pekerman. Così solo Cuadrado, atteso titolare, e Zapata, in ballottaggio con Murillo, sono i due unici italiani in Russia 2018. Due che, in Serie A, non sono considerati tra i titolarissimi delle rispettive squadre, Juventus e Milan.

Juventus: Juan Guillermo Cuadrado

Milan: Cristian Zapata