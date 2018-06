Russia -5, il Pipo l'italiano alla guida del Costa Rica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vengono da ben dieci nazioni diverse i ventitre convocati del Costa Rica per il Mondiale di Russia 2018. Cinque giocano in patria, quattro invece negli Stati Uniti mentre Smith milita in Svezia e Gamboa in Scozia oltre a Tejeda in Svizzera. Uno, però, è italiano. Si tratta dell'ex centrale difensivo del Palermo, dalla scorsa stagione al centro della retroguardia del Bologna di Joey Saputo, Giancarlo Gonzalez. Il Pipo, che vestirà la maglia numero 3, sarà il portabandiera della Serie A alla kermesse Mundial.

Bologna: Giancarlo Gonzalez.