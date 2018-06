Russia -5, in Italia solo di passaggio. Lee, da Verona al Mondiale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In Italia non ha lasciato grande traccia delle sue potenzialità e qualità ma c'era da aspettarselo. In fondo Lee Seungwoo ha vissuto la prima vera stagione tra i professionisti fuori dai confini della Spagna e dalla Catalogna dov'è cresciuto calcisticamente, nell'oceano dei problemi dell'Hellas Verona. Sprazzi e giocate ma poco più, per uno che è però tra i giocatori più giovani dell'intera kermesse russa e che avrà senza dubbio attenzioni particolari. E' difatti di proprietà del Barcellona e già questo basta, per avere nuove sirene di mercato. Con l'auspicio, s'intende, che il rendimento sia in crescita rispetto ai lumi veneti.

Hellas Verona: Lee Seungwoo.