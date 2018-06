Russia -5, Martinez allergico alla Serie A. Tranne Mertens

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esclusione di Radja Nainggolan da parte di Roberto Martinez, ex tecnico dell'Everton e ora commissario tecnico del Belgio, è stata di quelle che hanno fatto più rumore a livello internazionale. Il Ninja fuori dal Mondiale ma non è il solo: anche Dennis Praet della Sampdoria e Jordan Lukaku della Lazio non sono stati chiamati, alla stregua di Timothy Castagne dell'Atalanta. Così, tra i Diavoli Rossi, c'è solo un italiano, Dries Mertens del Napoli. Ma pure lui, gerarchie alla mano, non parte titolare...

Napoli: Dries Mertens.