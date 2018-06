Russia -5: Portogallo, quanta Serie A fra passato e presente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

10 le nazioni rappresentate fra i 23 convocati del ct del Portogallo Fernando Santos. La maggior parte gioca in patria (6) con lo Sporting maggior serbatoio con quattro uomini. Segue a sorpresa la Turchia con i tre "vecchietti" Quaresma, Pepe e Beto. Due giocatori militano in Francia, uno in Cina, Germania, Russia e Scozia. E poi l'Italia che presenta Mario Rui, protagonista dell'exploit al Napoli e André Silva, double face guardando le prestazioni con la Nazionale (12 reti in 21 partite) e col Milan (solo 2 gol in campionato). Ma i volti noti al nostro torneo sono tanti: Bruno Alves, ex Cagliari ed emigrato a Glasgow; il flop dell'Inter Quaresma e sempre a proposito di nerazzurri Joao Mario, il cui cartellino appartiene alla Beneamata. E poi Bruno Fernandes, ex Novara, Udinese e Sampdoria, che è diventato grande allo Sporting Lisbona.

Milan: André Silva

Napoli: Mario Rui