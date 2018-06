Russia -5: Senegal meno francese e con un trio italiano

© foto di Federico De Luca

Il Senegal è una delle 2 squadre su 32 che non ha alcun giocatore che milita in patria (l'altra è la Svezia). Come 16 anni fa lo zoccolo duro viene dalla Francia anche se si è scesi da 20 convocati a 7. Già perché da allora il Mondo ha iniziato a scoprire la bontà dei giocatori senegalesi. Dei 23 che vanno in Russia ben 7 giocano in Inghilterra, due in Belgio e Turchia, uno in Germania e Guinea. E poi c'è l'Italia con tre elementi, di cui due nati sul suolo senegalese: Kalidou Koulibaly e Alfred Gomis. Quest'ultimo si è trasferito in Italia a tre anni ma ha voluto seguire le proprie radici. Mbaye Niang, infine, è nato in Francia e ha anche giocato nelle selezioni giovanili transalpine, prima di decidere nel 2013 di optare per la selezione africana.

Napoli: Kalidou Koulibaly

SPAL: Alfred Gomis

Torino: Mbaye Niang