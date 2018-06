Russia -5, tanta Italia nella Svizzera: dirige l'ex Lazio Petkovic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una nutritissima componente di calciatori che hanno militato in Bundesliga (10), poi la colonia italiana. La Serie A è la seconda lega più rappresentata in quella Svizzera che punta almeno a superare il girone E con Brasile, Costa Rica e Serbia.

Cinque calciatori che hanno giocato di Serie A, di cui uno ha già annunciato il suo trasferimento in Premier League: Stephan Lichtsteiner, prossimo terzino dell'Arsenal. Di seguito i calciatori "azzurri" che Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio, porterà con sé in Russia.

Juventus - Stephan Lichtsteiner

Milan - Ricardo Rodriguez

Udinese - Valon Behrami

Bologna - Blarim Dzemaili

Atalanta - Remo Freuler