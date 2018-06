Russia -6, i talenti: Ait Bennasser, Monaco e Marocco: pronto per il salto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Youssef Ait Bennasser, difensore francese naturalizzato marocchino, ha quasi 22 anni e in Russia avrà un ruolo da comprimario nella retroguardia della Nazionale nordafricana che tornerà al Mondiale per la prima volta dal 1998. I titolari sono infatti altri, con Benatia e Saiss che sono certamente sicuri del posto ma il futuro è suo e se sarà chiamato in causa cercherà di farsi trovare pronto. Tutta la sua carriera è stata trascorsa in Ligue 1 e sono tre le maglie che ha vestito fino a questo momento. Prima quella del Nancy, poi l'estate scorsa il passaggio al Monaco a titolo definitivo ma nella stagione che si è appena conclusa ha giocato nel Caen, totalizzando ventisette presenze. In passato si è parlato anche della possibilità che potesse arrivare in Italia ma il club del Principato ci ha creduto e ci ha puntato prima di tutti