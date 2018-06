Russia -6, i talenti: Akanji, l'uomo da oltre venti milioni di euro

Una cifra apparentemente folle, quella spesa dal Borussia Dortmund per Manuel Akanji: 21,5 milioni per strapparlo al Basilea. Giocatore di soli 22 anni che solo da quest'anno al Basilea stava trovando continuità anche per colpa di un legamento crociato che gli ha condizionato ben due stagioni.

21,5 milioni, dicevamo. Cifra alta in termini assoluti, non così alta se parametrata ai prezzi drogati che girano da due sessioni a questa parte.

Di origine nigeriana ma nato e cresciuto in Svizzera, Akanji vanta già 6 gettoni con la maglia rossocrociata. Si è fatto le ossa nel Winterthur, seconda divisione elvetica, prima di fare il grande salto al Basilea nell'estate del 2015.

Di lui spicca l'ottimo senso della posizione, una buona stazza fisica (187 cm per 85 kg) e dei piedi educati che gli permettono di uscire dall'area palla al piede e impostare la manovra. Nonostante il grave infortunio rimediato due anni fa la sua crescita è stata notevole, tanto da candidarsi a una maglia da titolare per i Mondiali.