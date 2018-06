Russia -6, i talenti: Alexander-Arnold, pendolino Reds stimato da Southgate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con la Nazionale maggiore, Trent Alexander-Arnold ha debuttato solo nell'amichevole di ieri contro la Costa Rica. Ma la crescita per certi versi fenomenale del terzino del Liverpool nella seconda parte di stagione lo mette in cima alla classifica delle possibili rivelazioni del Mondiale. Perché al ct Gareth Southgate, che lo conosce bene dalla comune esperienza nell'under 21, Alexander-Arnold piace tantissimo ed è probabile che in Russia possa avere spazio e minuti e disposizione. Esterno basso dotato di grande accelerazione e aggressività, in tanti lo paragonano al connazionale Ashley Cole, come caratteristiche tecniche. Le importanti partite giocate con la maglia dei Reds gli hanno regalato respiro internazionale e lo hanno fatto crescere dal punto di vista della personalità, peculiarità già parecchio marchiata. In Russia probabilmente non partirà con i gradi del titolare, ma come detto le possibilità di vederlo all'opera, per i motivi appena spiegati, sono davvero alte.