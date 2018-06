Russia -6, i talenti: Arzani, la rising-star del football australiano

© foto di Richard Sellers/Sportsphoto

In patria, ovvero in Australia, è considerato una rising-star. Una promessa che rischia di diventare un big del calcio mondiale. E a sostegno di questa tesi c'è la statistica: classe '99, Daniel Arzani sarà il più giovane calciatore dell'intero Mondiale. Australiano di origine iraniana, Arzani è un trequartista adattabile anche ad attaccante esterno che gioca (bene) nel Melbourne City FC. Le sua qualità migliori stanno nel dribbling, nella velocità e nell'esplosività. Nella terra dei Canguri dicono che abbia l'x-factor e che possa diventare un giocatore in grado di ribaltare le partite grazie alle sue qualità tecniche. Anche se per un giudizio definitivo e ben più attendibile andrebbe valutato in un torneo qualitativamente più alto rispetto alla A-League. E il Mondiale, in tal senso, potrebbe essere il banco di prova giusto per capire le reali potenzialità.