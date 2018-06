Russia -6, i talenti: Awaziem, talento del Porto. La Nigeria punta i quarti

© foto di Imago/Image Sport

La Nigeria nel corso degli anni novanta è arrivata per ben due volte agli ottavi di finale dei Mondiali, così come nel 2014, e nella rassegna iridata che inizierà la prossima settimana proverà a migliorare quello che fino a questo momento è il miglior risultato ottenuto nella sua storia. Uno dei giocatori da tenere d'occhio è senza ombra di dubbio Chidozie Awaziem, centrocampista del Porto che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Nantes. Classe 1997 è uno dei migliori prospetti del calcio africano e dopo le 22 presenze in Ligue 1, condite da un gol e un assist, il giocatore proverà a trovare spazio e a essere protagonista anche in Russia, per farsi conoscere nel calcio dei grandi.