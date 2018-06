Russia -6, i talenti: Azmoun, il Messi iraniano che piace a Tare

Sardar Azmoun, vecchia conoscenza del mercato della Lazio, è uno dei giovani da seguire con più attenzione al prossimo Mondiale in Russia. Classe 1995, nonostante la giovane età, il Messi d'Iran (così viene chiamato in patria) vanta già un'esperienza internazionale non indifferente: 11 presenze e 4 gol tra Champions League ed Europa League, escludendo le 5 presenze e 2 reti messe a segno nelle qualificazioni alle due competizioni europee. Con la maglia della Nazionale, inoltre, lo score aumenta ancora di più: 23 gol in 32 gare. Adesso per lui si apriranno le porte del Mondiale in Russia con la maglia della Nazionale iraniana e potrà cercare di mettersi ulteriormente in mostra per attirare le attenzioni dei vari club europei, a partire dalla Lazio che in passato ci aveva pensato.