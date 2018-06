Russia -6, i talenti: Brandt, il funambolo che ha escluso Sané dal Mondiale

Dribbling, velocità e ancora dribbling. Nel prolifico (eufemismo) vivaio tedesco Julian Brandt è uno dei giocatori che più sta facendo parlare in Germania. Merito della sua classe cristallina, della sua propensione al creare superiorità numerica e della confidenza con il gol. 12 per la precisione, quelli segnati in questa stagione, me anche nelle giovanili (sia del Wolfsburg che delle Nazionali tedesche) Brandt è finito spesso e volentieri nei tabellini a fine partita. Il Bayer Leverkusen ci vide lungo, nel 2014, strappandolo al Wolfsburg per meno di mezzo milione di euro. Un affare, considerando che il suo valore in pochi anni è aumentato di circa 100 volte. E nella Germania dei fenomeni, quella in cui Leroy Sané non trova spazio neanche come riserva, Brandt potrebbe davvero ritagliarsi uno spazio di tutto rilievo.