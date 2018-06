Russia -6, i talenti: Caleta-Car, dall'Europa League alla prima in Nazionale

Con il suo Salisburgo è arrivato a un passo dalla conquista dell'ultima Europa League, uscendo soltanto in semifinale, ai supplementari, contro il Marsiglia, ma Duje Caleta-Car è stato uno dei migliori giocatori della competizione e visti i suoi 21 anni (22 a settembre) ha tutta una carriera davanti a sé, dove potrà dimostrare di essere uno dei migliori difensori al mondo. La Croazia ha molti giovani talenti e il centrale del club della Red Bull è uno di questi. Possibile, vista la stessa proprietà delle società, che il suo futuro possa essere in Germania, al Lipsia, ma per il momento il giocatore pensa solo alla sua Nazionale e a fare bene in quello che sarà il suo primo Mondiale. Fino a oggi Caleta-Car può vantare infatti soltanto una presenza con la maglia della sua Nazionale, per altro fatta lo scorso 3 giugno nell'amichevole contro il Brasile, per un totale di appena 38 minuti giocati. Questo la dice lunga sul suo miglioramento nella stagione che si è appena conclusa e sui margini che ci sono in vista del futuro.