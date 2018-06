Russia -6, i talenti: Dembele, 115 milioni. Presente e futuro del Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ousmane Dembele non ha bisogno di presentazioni. La scorsa estate è stato lui il prescelto per la sostituzione di Neymar al Barcellona e i blaugrana lo hanno pagato ben 115 milioni al Borussia Dortmund, più 42 di bonus: la sua prima stagione in Catalogna non è stata però molto fortunata, visti i tanti infortuni, più meno gravi, che lo hanno tenuto in infermeria per gran parte del tempo. Adesso però il francese sta bene e, come dimostrato anche nell'amichevole di una settimana fa tra i transalpini e l'Italia a Nizza, è pronto a essere protagonista con la maglia della sua Nazionale. Insieme a Kylian Mbappé rappresenta la più importante promessa del calcio francese e già in Russia proverà a trascinare i suoi con la sua tecnica e la sua velocità, per poi tornare al Barcellona e ritagliarsi spazio, già a partire dall'inizio della prossima stagione.