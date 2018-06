Russia -6, i talenti: Dolberg, Mondiale come definitivo trampolino di lancio

Col l'Ajax Kasper Dolberg segna da oramai due stagioni. In quella appena conclusa ha rallentato a causa di un fastidioso infortunio al piede, ma la precedente si era guadagnato con merito il titolo di sorpresa dell'Eredivisie. Tanto da aver attirato gli interessi di Roma, Napoli, Arsenal e Borussia Dortmund, tanto per citare alcune squadre. Centravanti dal buon fisico e dalla grande capacità realizzativa, Dolberg predilige giocare all'interno dell'area di rigore, suo habitat naturale. Chi lo conosce bene parla di un giocatore che non mette i soldi e la fama al primo posto delle sue priorità, ma solo il miglioramento e lo sviluppo delle sue qualità. E infatti la scorsa estate, nonostante le proposte multimilionarie, in accordo col club di Amsterdam ha deciso di restare, di terminare il lavoro iniziato nelle giovanili dei Lancieri. E in Russia, nonostante l'infortunio in stagione (oramai comunque superato), può davvero diventare una delle sorprese più belle: della sua Danimarca, ma più in generale dell'intero torneo.