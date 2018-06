Russia -6, i talenti: Elvedi, svizzero doc nella nazionale multiculturale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una squadra piena di giovani talenti in erba, la Nazionale della Svizzera. Fra questi spicca Nico Elvedi del Borussia Monchengladbach. Nato a Zurigo, Elvedi è uno dei pochissimi svizzeri puri in una delle nazionali più multiculturali al mondo. 21 anni, è già titolare in una delle squadre più importanti di Bundesliga, dimostrando grande duttilità tattica: difensore centrale per vocazione, è stato spesso schierato terzino in entrambe le fasce e può essere impiegato indifferentemente in un reparto a 4 o a 3. Ha già esordito in Champions League e il ct Petkovic lo porta a fare esperienza appena 19enne nell'Europeo di due anni fa. Non scende in campo, ma l'essere stato chiamato al posto di un giocatore d'esperienza come Philippe Senderos fa capire che il futuro è dalla sua parte. Sulla carta non dovrebbe partire titolare con Lichtsteiner e Rodriguez favoriti per le due corsie laterali. Cresciuto nello Zurigo, nel 2015 il trasferimento in Germania per 4 milioni di euro. Un affarone, guardando la prospettiva.