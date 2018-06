Russia -6, i talenti: Fridjonsson, incursore islandese pronto ad esplodere

© foto di Insidefoto/Image Sport

Se l'Islanda, a detta di molti, può diventare la rivelazione del Mondiale, Samuel Fridjonsson potrebbe tranquillamente affermarsi come rivelazione della rivelazione. Classe '96, centrocampista centrale adattabile anche come esterno a destra, Fridjonsson è uno dei talenti più promettenti del vivaio islandese. Uno di quelli che dopo l'esperienza ai norvegesi del Valerenga potrebbe tranquillamente provare il salto in un campionato più competitivo. E più mediatico, perché no. Il fisico è ancora in parte da strutturare, almeno per giocare ad altissimi livelli, ma le qualità sembrano esserci tutte e volendo fare un paragone il tipo di gioco assomiglia a quello messo in mostra quest'anno da Jordan Veretout con la maglia della Fiorentina. Una possibile bella scoperta che al Mondiale può davvero trovare notorietà.