Russia -6, i talenti: Gabriel Jesus, stella del City. Il nuovo 9 del Brasile

Da Ronaldo a Gabriel Jesus. Il Brasile torna a essere la favorita numero uno al Mondiale e dopo la vittoria del 2002 spera ti poter tornare a essere la Nazionale più forte del pianeta, con centravanti che finalmente torna a essere una vera e propria stella, "oscurata" soltanto dall'immenso talento di Neymar. L'attaccante del Manchester City è pronto a guidare, insieme al numero 10, i verdeoro nella rassegna iridata che partirà tra sei giorni in Russia e con i suoi gol cercherà di condurre la sua squadra alla conquista del sesto titolo nella storia dei sudamericani. Nove gol in sedici presenze con il Brasile, venti in trentanove nel suo primo anno e mezzo in Premier League: questo il biglietto da visita di Gabriel Jesus, che ha realizzato anche quattro reti nell'ultima Champions League, prima di presentarsi al Mondiale con il suo Brasile, per tornare a far sognare un intero paese dopo la clamorosa batosta presa contro la Germania quattro anni fa in semifinale.