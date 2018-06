Russia -6, i talenti: Harit, made in France per rilanciare il Marocco

Quando Amine Harit ha compiuto un anno di vita, il Marocco era impegnato nella fase a gironi del Mondiale di Francia: una buona nazionale che non passò il turno solo per sfortuna. In pochi avrebbero immaginato che il popolo marocchino avrebbe dovuto aspettare 20 anni per tornare nel torneo più prestigioso. Nato in Francia, Harit ha seguito la trafila nelle giovanili dei blues, con i quali ha vinto un Europeo Under 19. In Italia l'abbiamo conosciuto proprio lì, in finale, travolti dalla fenomenale nuova generazione francese (4-0). Alla fine però nella sua testa ha prevalso la voglia di seguire le proprie radici: "È la scelta più difficile della mia carriera ma ne vado orgoglioso" ha dichiarato lo stesso. L'esordio con la nazionale marocchina lo scorso ottobre: uno scampolo di gara in una partita di qualificazione a Russia 2018, poi l'impiego nelle amichevoli.

Uno dei talenti più cristallini usciti dal vivaio del Nantes, esordisce 19enne in prima squadra e si prende già il posto da titolare sotto la guida di Sergio Conçeiçao. Il percorso di crescita prosegue in Germania, sotto l'ala di Domenico Tedesco: 35 presenze con lo Schalke fra campionato e coppe e un importante contributo al ritorno in Champions dei "minatori". E il primo gol tutt'altro che banale, al Westfalenstadion nella storica rimonta contro i rivali del Dortmund: da 0-4 a 4-4. Trequartista, interno di centrocampo a quattro, mezzala nel centrocampo a tre, esterno d'attacco: questi i modi nei quali è impiegato. Duttilità, tecnica e visione di gioco. E grandi margini di miglioramento. E il Mondiale l'occasione per farsi conoscere da tutti.