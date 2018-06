Russia -6, i talenti: Hee-chan Hwang, la possibile sorpresa sudcoreana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sbarcato in Austria, nel Salisburgo nel 2015, Hee-chan Hwang in questa stagione ha stupito parecchi addetti ai lavori per la crescita, soprattutto tattica, evidenziata con la maglia dei biancorossi. Raramente titolare, l'attaccante classe '96 sudcoreano ha messo insieme 13 gol e 4 assist nelle 37 apparizioni sotto la guida di Rose. Un contributo importante, soprattutto in Europa League dove il grande pubblico (anche quello italiano) ha imparato a conoscerlo ed apprezzarlo. La vetrina Mondiale potrebbe accendere ancora più riflettori su questo centravanti dal nome quasi impronunciabile.