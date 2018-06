Russia -6, i talenti: Jovic, circoletto rosso intorno al bomber serbo

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Attaccante centrale, ma anche, all'occorrenza, esterno offensivo. Luka Jovic è un giovane che sicuramente farà parlare di sé in futuro e nel 2014 è stato inserito nella lista dei migliori quaranta calciatori nati nel 1997 stilata da The Guardian. L'anno successivo è stato invece Don Balon ha metterlo nella lista dei migliori giovani nati dopo il 1994 e negli ultimi mesi ha cercato di ritagliarsi sempre più spazio in Bundesliga. Il suo cartellino è di proprietà del Benfica ma nell'estate 2017 è stato ceduto in prestito biennale all'Eintracht Francoforte e nella stagione che si è appena conclusa ha realizzato otto gol in ventidue presenze, non sempre da titolare. Nel 2014 il bronzo agli europei Under 21 in Ungheria con la maglia della Nazionale serba e quest'anno è arrivato anche l'esordio con i più grandi, che lo ha portato poi alla convocazione per i Mondiali in Russia.