Russia -6, i talenti: Kownacki, sorpresa Samp. Alternativa polacca

La sua prima stagione alla Sampdoria è stata molto positiva e Dawid Kownacki si è guadagnato sul campo la convocazione per i Mondiali. Sette gol in ventitré presenze tra campionato e Coppa Italia per il giovane attaccante classe 1997 che la società blucerchiata ha acquistato in estate dal Lech Poznan. Non avrà molto spazio, visto che davanti a lui ci sono centravanti del calibro di Robert Lewandowski e Arkadiusz Milik, ma se il proprio commissario tecnico lo manderà in campo a gara in corso potrà puntare sulla sua vena realizzativa e sulla sua freschezza atletica, visto che ha già dimostrato di poter essere decisivo anche subentrando dalla panchina. La Sampdoria spera che il giocatore possa mettersi in mostra, per far crescere il prezzo del suo cartellino e per fargli acquisire esperienza anche in campo internazionale.