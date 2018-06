Russia -6, i talenti: Lemar, Mondiale e Liga. Riserva per Deschamps

© foto di JB Autissier/Insidefoto/Image Sport

Thomas Lemar, il Monaco, la Francia e la Spagna. Non è l'inizio di una delle più classiche barzellette, ma il percorso che farà l'esterno offensivo francese, pronto a salutare la Ligue 1 per trasferirsi in Liga, dopo però aver messo piede in campo in quello che sarà il primo Mondiale della sua carriera. Classe 1995 il giocatore non sarà un titolare nella Nazionale di Didier Deschamps, ma il commissario tecnico transalpino avrà un'importante carta da giocarsi nei momenti del bisogno. Il prezzo del suo cartellino è molto alto: il club del Principato lo cederà, o all'Atletico Madrid, attualmente favorito, o al Barcellona, per circa 80 milioni di euro e anche per questo motivo lo stesso Lemar è chiamato a fare bene in Russia, quando sarà chiamato in causa. Undici presenze e tre gol: questo l'attuale bottino del giocatore con la maglia della Francia, in attesa dell'appuntamento più importante della sua carriera, almeno fino a questo momento.