Russia -6, i talenti: Linetty, inserimenti blucerchiati per il ct Nawalka

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella Sampdoria è diventato uno dei centrocampisti più apprezzati, ma anche con la sua Polonia ha piano piano scalato le gerarchie. E ora, a 23 anni compiuti, Karol Linetty è pronto per un Mondiale da protagonista. Centrocampista buono sia per la fase difensiva che per quella offensiva, Linetty è abilissimo negli inserimenti senza palla tanto che il ct Nawalka ha spesso impostato il proprio centrocampo proprio su questi presupposti. Il passaggio dal Lech Poznan alla Sampdoria lo ha fatto progredire anche dal punto di vista mentale e ora, con la Polonia come possibile sorpresa, è pronto ad affermare il suo nome anche sul palcoscenico intercontinentale.