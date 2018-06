Russia -6, i talenti: Loftus-Cheek, box to box per cambiare le partite

Un moderno box to box, di quelli che piacciono tanto in Inghilterra, che in molti paragonano a Paul Pogba, per qualità fisiche e tecniche. Ruben Loftus-Cheek sarà uno dei tanti giovani a disposizione del ct Southgate, un profilo buono per cambiare lo schieramento tattico a gara in corso e portare qualche 'strappo' in più' in caso di necessità. Nato e cresciuto calcisticamente nel Chelsea, questa stagione ha iniziato a giocare con regolarità nel Crystal Palace e la progressione, soprattutto tattica, è sembrata notevole. Un'arma importante per il ct britannico, utile e buono anche e soprattutto per ottimizzare gli schemi sui calci piazzati. Difficilmente sarà protagonista assoluto, ma come detto qualche sua apparizione è da mettere assolutamente in conto.