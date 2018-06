Russia -6, i talenti: Lozano, il nuovo fenomeno del calcio messicano

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Soprattutto in Messico, ma non solo, Hirving Lozano è considerato un campione del futuro. Classe '95, Lozano è un'esterno d'attacco dalle grandissime qualità tecniche che fa della progressione palla al piede e della conclusione verso la porta le sue migliori qualità. Destro naturale ma particolarmente abile anche col sinistro, Lozano ha fatto scalpore in questa stagione con la maglia del PSV Eindhoven: nel solo campionato, in 29 partite, 17 gol e 11 assist per i compagni. Numeri da top player che hanno fatto lievitare a dismisura il suo valore. E giustificato l'investimento da oltre 10 milioni di euro fatto dal club orange nel giugno 2017. Ad oggi, stime alla mano, il suo valore è aumentato di almeno 3-4 volte. E ovviamente, il Messico, punterà forte sulle sue qualità. Nonostante la giovane età, con la Nazionale messicana ha già segnato 7 reti nelle 24 presenze complessive.