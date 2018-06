Russia -6, i talenti: Mahmoud Hassan, Trezeguet d'Egitto: ma non per il ruolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il suo nome è Mahmoud Ibrahim Hassan ma per tutti, in Egitto, è Trezeguet. Non per le sue caratteristiche tecniche o per il suo ruolo, visto che non ha lo stesso fiuto del gol dell'ex Juventus David ed è un'ala, ma per la sua somiglianza con il francese. Nato e cresciuto calcisticamente nell'Al-Ahly è stato l'Anderlecht a portarlo in Europa ma dopo appena undici presenze è andato due volte in prestito, prima al Mouscron Peruwelz e successivamente al Kasimpasa in Turchia, dove si è messo in mostra realizzando 14 gol in 30 partite. Adesso il Mondiale in Russia, la competizione che potrebbe farlo conoscere, apprezzare e consacrare definitivamente, con il giocatore che attende la grande chance per riuscire a diventare famoso quanto il vero Trezeguet. A 24 anni quella relativa alla rassegna iridata è la prima vera grande opportunità della sua carriera.