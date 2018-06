Russia -6, i talenti: Maxi Gomez, il dopo Cavani-Suarez è in Galizia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Uruguay che si presenta in Russia vedrà per l'ultima volta la coppia d'attacco Cavani-Suarez, entrambi 31enni. In panchina c'è chi è pronto a raccogliere il testimone: si chiama Maxi Gomez, ha 21 anni e ha dei numeri da predestinato. Al primo anno all'estero ha segnato 18 reti, un numero impressionante considerato che parliamo della Liga e del Celta Vigo. Numeri già in linea con quelli del Matador e del Pistolero. Gomez è un centravanti d'altri tempi, il classico "toro" d'area di rigore (186 cm per 91 kg) dal cuore grande, cosa che ha fatto innamorare subito i tifosi galiziani. Il Celta ci ha visto lungo, pagandolo appena 4 milioni. Il suo valore a pochi giorni dal Mondiale è già quintuplicato.