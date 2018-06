Russia -6, i talenti: Milenkovic, il muro viola ambito dalle big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nikola Milenkovic non deve essere presentato al pubblico italiano. Il difensore di proprietà della Fiorentina è stato infatti una delle sorprese più positive della stagione dei viola, soprattutto nella seconda parte del campionato, quando Stefano Pioli lo ha utilizzato sia come centrale che come terzino destro. Alcune big hanno già bussato alla porta dei viola per chiedere informazioni per l'eventuale acquisto del serbo ma il club gigliato ha risposto picche, visto che punta molto su di lui. Classe 1997 è stato convocato un po' a sorpresa del commissario tecnico della Nazionale slava e lui stesso ha ammesso che non si aspettava la chiamata. Per questo sarà difficile che riesca a scalzare i titolari, ma resta comunque una grande soddisfazione per uno dei migliori giovani presenti in Serie A.