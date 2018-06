Russia -6, i talenti: Pavard, duttilità buona per la panchina di Deschamps

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il prossimo Lilian Thuram", ha titolato il sito ufficiale della Bundesliga nei giorni scorsi. Benjamin Pavard in questa stagione è risultato essere uno dei migliori difensori del campionato tedesco, tanto da meritarsi il prestigioso paragone dal media ufficiale del torneo. Difensore centrale all'occorrenza adattabile a terzino, Pavard è un difensore dal fisico importante, bravo con la palla fra i piedi e che ama gli interventi 'puliti', come testimoniano i soli 2 cartellini gialli collezionati in 34 partite di Bundesliga. Per Deschamps sarà, almeno inizialmente, solo una seconda scelta. Ma la sua esuberanza, unita alla grande duttilità (può giocare anche esterno di centrocampo e mediano), potrebbero regalargli minuti in campo.