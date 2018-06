Russia -6, i talenti: Pione Sisto, freccia danese: certezza del Celta Vigo

© foto di J.M.Colomo

Quattro stagioni e poco più al Midtjylland, per un totale di centododici presente e trentuno reti, e due al Celta Vigo con undici gol in ottantacinque gare. Questa, in breve, la carriera di Pione Sisto, esterno d'attacco convocato dalla Danimarca per il prossimo Mondiale in Russia. Nato in Uganda da genitori originari del Sudan del Sud, il giocatore si è trasferito nel paese scandinavo ad appena due mesi e da giovanissimo ha esordito in Superligaen, la Serie A del suo paese. Classe 1995 lo scorso anno ha contribuito alla splendida cavalcata degli spagnoli in Europa League dove soltanto il Manchester United in semifinale ha interrotto il sogno di poter sollevare il trofeo. Con i due gol tra andata e ritorno ai quarti contro il Genk è stato decisivo per il passaggio del turno e non è da escludere che in futuro alcuni club non vogliano prenderlo per dare tecnica e velocità al reparto avanzato. Intanto però Pione Sisto proverà a mettersi in mostra in Russia, per farsi vedere sul palcoscenico più importante di tutti.