Russia -6, i talenti: Pjaca, Mondiale come vetrina per indirizzare il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di Marko Pjaca oramai si sa quasi tutto. Arrivato alla Juventus nel 2016, con i bianconeri che sbaragliarono la concorrenza di mezza Europa (Milan in primis), Pjaca si prepara a vivere il suo primo Mondiale da protagonista. O almeno da pedina importante nello scacchiere croato. I due gravi infortuni e la grande concorrenza in bianconero lo hanno portato questa stagione a scegliere la Germania, lo Schalke per la precisione. L'ex Dinamo Zagabria era alla ricerca di minuti e gol per continuare la sua crescita, anche se in tanti si aspettavano un contributo maggiore alla causa dei Minatori di Germania rispetto alle 7 presenze (e due gol) in Bundesliga. Ora Pjaca, dopo il Mondiale, farà ritorno in bianconero e spetterà ad Allegri decidere il suo futuro. Molto ovviamente dipenderà anche dal mercato bianconero in entrata, ma la sensazione è che un'altra stagione in prestito, magari in Italia dove piace e non poco alla Fiorentina, possa giovare a tutti. Ma magari il Mondiale sarà utile per convincere la Juve del contrario. In caso di protagonismo assoluto, infatti, per la Juve potrebbe anche diventare una risorsa tecnica in vista del prossimo anno.