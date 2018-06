Russia -6, i talenti: Ruben Dias, tante gare in Under per il gioiello lusitano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Benfica molto spesso riesce a sfornare giovani talenti portoghesi e uno degli ultimi della lista è senza dubbio Ruben Dias, centrale che ha già esordito sia in Primeira Liga che in Champions League nella stagione che si è appena conclusa. Il giocatore ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Nazionale lusitana, dalla Under 15 alla Under 21, passando per l'Under 17 e 18 nelle quali ha totalizzato 39 presenze complessive. Quest'anno l'esordio con i più grandi, mentre nel 2017 ha partecipato al Mondiale Under 20. Difficilmente lo vedremo in campo ma l'esperienza in Russia gli farà comunque comodo, visto che prenderà confidenza con la competizione più importante per Nazionali in vista del futuro.