Russia -6, i talenti: Sobhi, l'altra freccia nella faretra di Hector Cuper

Segnatevi il nome: Ramadan Sobhi, soprattutto in attesa del miglior Salah, può diventare il talento più luccicante della rosa dell'Egitto. Attaccante esterno classe '97, il giocatore dello Stoke City è dotato di grandissima tecnica individuale e buona corsa nonostante un fisico piuttosto importante. Con le nazionali under dell'Egitto ha collezionato buoni numeri, mentre agli ordini di Hector Cuper deve ancora fare il salto di qualità. Deve migliorare, soprattutto, nella gestione delle fasi della partita. C'è un momento per far impazzire gli avversari con i dribbling, ma pure uno per mettersi al servizio della squadra. Le sue galoppate e i suoi affondi sulla sinistra comunque rischiano di diventare un fattore importante durante il Mondiale: durante la possibile assenza di Salah. Ma anche e soprattutto col suo rientro, visto che a quel punto Cuper avrà a disposizione due esterni in grado di creare superiorità, gol e chance per i compagni.