Russia -6, i talenti: Tielemans, generazione d'oro. Le big alla finestra

Nella primavera scorsa è stato uno dei giocatori rincorsi dalle grandi big d'Europa e alla fine il Monaco è riuscito a battere la concorrenza, con Inter e Chelsea in prima fila, per accaparrarselo. Youri Tielemans è una delle giovani promesse che vedremo al Mondiale in Russia che inizierà la prossima settimana, per l'ennesimo giocatore belga che sta facendo la fortuna di questa generazione di calciatori. Nato il 7 maggio 1997 nella stagione che si è appena conclusa ha disputato 28 partite con la squadra del Principato, segnando una rete in Champions League. Il ct Roberto Martinez non ha rinunciato a lui, lasciando fuori, anche se non ricoprono lo stesso identico ruolo, un certo Radja Nainggolan e ci punterà nel caso in cui dovesse averne bisogno. Non partirà titolare ma il futuro del centrocampo del Belgio è suo e nelle prossime sessioni di mercato non è da escludere che i top club d'Europa non tornino a bussare alla porta del Monaco per lui.