Russia -6, i talenti: Zivkovic: il "Messi serbo" ha conquistato Lisbona

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Andrija Zivkovic è fra i prospetti più interessanti del calcio serbo. Basti pensare che è stato il più giovane capitano della storia del Partizan Belgrado ed è stato elemento chiave della Serbia che nel 2015 ha vinto il Mondiale Under 20, al punto da essere soprannominato: "Il Messi serbo". Da due anni è al Benfica anche se è solo dall'inizio di quest'anno solare ha trovato continuità d'impiego. La svolta è arrivata da quando Rui Vitoria l'ha spostato da esterno d'attacco a centrocampista centrale, mostrando grandi qualità in fase di impostazione. La prossima stagione può essere quella dell'ulteriore crescita, per non dire consacrazione ma non è detto che i lusitani a fronte di un Mondiale sorprendente non colgano la palla al balzo.