Russia -6, le ultime: Gelson Martins, la perla lusitana da 60 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gelson Martins è fra i candidati ad essere tra i giocatori più valorizzati del Mondiale. Allo Sporting Lisbona, dove la sanno lunga in fatto di affari, non a caso hanno già respinto un'offerta di 30 milioni da parte dell'Arsenal. 13 reti e 13 assist nella stagione appena passata da quest'ala dalla grande velocità unita a una tecnica di prim'ordine e abilità nell'inquadrare la porta. Può giocare a destra e a sinistra, ed è utilizzabile sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Chi lo vuole deve pagare 60 milioni, questa è la clausola rescissoria firmata. La rassegna iridata è l'occasione per portare i grandi club a rompere gli indugi. Del resto, se il Bayern ha fatto follie per Renato Sanches dopo Euro 2016...