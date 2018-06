Russia -7, gli uomini mercato: André Silva e l'aiuto di CR7 per rivalutarlo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Schiacciato dal peso dei 42 milioni spesi, dall'essere catapultato in un nuovo Paese e campionato e in una squadra che a novembre ha cambiato allenatore, André Silva ha faticato non poco deludendo le aspettative risposte dai tifosi nei suoi confronti. Eppure se un giocatore come Cristiano Ronaldo si è speso per lui un motivo ci sarà. Intanto il suo contributo con la maglia della nazionale portoghese ben più importante: 12 reti in 22 partite è il suo score a soli 22 anni. Basterebbe questo per sfatare il mito del calcio lusitano incapace di sfornare prime punte. Giocare al fianco di CR7 evidentemente aiuta, come è chiaro che il modulo a due attaccanti lo valorizzi di più. E la vetrina del Mondiale è perfetta per rivalutare Silva e permettere al Milan di rivenderlo senza il rischio di una minusvalenza.