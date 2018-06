Russia -7, gli uomini mercato: Arias, lo status come vero ostacolo

Fra i giocatori che il grande pubblico deve ancora scoprire c'è sicuramente Santiago Arias. Il terzino colombiano è salito agli onori delle cronache italiane da un mese con l'interesse della Juventus nei suoi confronti. Il colombiano non solo è stato fra i protagonisti del ritorno al successo in Eredivisie del PSV Eindhoven, ma è stato eletto giocatore dell'anno del campionato. Dopo 5 anni in Olanda il grande passo è vicino e il Mondiale la vetrina migliore possibile, soprattutto per il club che venderà, perché la richiesta di 12 milioni per un giocatore in scadenza 2019 potrebbe essere giustificata dalle grandi prestazioni in Russia. Avvertenza: lo status di Arias è quello di extracomunitario, ostacolo non da poco per le società di Serie A.