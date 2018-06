Russia -7, gli uomini mercato: Cavani, la Russia può allontanarlo da Parigi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edinson Cavani non ha certo bisogno di un Mondiale per mettersi in mostra. A 31 anni e con ogni probabilità El Matador giocherà la sua ultima Coppa del Mondo, per questo ci aspettiamo un gran finale. Il Paris Saint-Germain non è un club che vende e il recente passato lo ha dimostrato, vincendo qualsiasi braccio di ferro con ogni giocatore che voleva la cessione (chiedere a Verratti). La scure del Fair Play Finanziario può però cambiare lo scenario: entro il 30 giugno servono almeno 70 milioni e l'uruguayano con i suoi 40 gol nell'ultima stagione li vale ancora, nonostante l'età. E la rassegna iridata capita al momento giusto: trascinare la Celeste fra le prime 8 sarebbe il modo migliore per convincere le potenziali acquirenti.