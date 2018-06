Russia -7, gli uomini mercato: Dembélé, chance per convincere il Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante la cifra esagerata spesa solo un anno fa dal Barcellona, la permanenza di Ousmane Dembélé in Catalogna è tutt'altro che certa. Il francese è rimasto schiacciato dal prezzo fuori logica dei blaugrana per l'esterno offensivo che aveva alle spalle solo un anno di Champions League. Certo, l'infortunio che l'ha tenuto fuori quattro mesi e un'alimentazione rivedibile non lo ha aiutato. Ma a Barcellona non sono abituati ad aspettare, incuranti della spesa fatta, e lo dimostra la volontà di prendere Griezmann e il sondaggio per Lemar. Come se l'arrivo a gennaio di Coutinho non avesse già ridotto gli spazi al francese. Il Mondiale in questo caso può venire in soccorso di tutti: la prodezza in amichevole contro l'Italia è già un bel segnale, fare bene in Russia potrebbe riavvicinare il suo valore (115 milioni più bonus) e invogliare le potenziali acquirenti. O magari convincere il Barça che dargli una seconda chance sarebbe la soluzione migliore.