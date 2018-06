Russia -7, gli uomini mercato: Di Maria, ultimo tango a Parigi

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Con il contratto in scadenza nel 2019 e il Fair Play Finanziario che incombe, Angel di Maria è fra i principali indiziati assieme a Edinson Cavani a lasciare il Paris Saint-Germain. L'argentino con gli arrivi dell'estate scorsa di Neymar e Mbappé ha perso il suo status di intoccabile nell'undici iniziale, collezionando anche panchine in partite che contavano (vedi Real Madrid in Champions). Il Mondiale, possibilmente da protagonista, è la vetrina giusta per chiamare le big europee. Quattro anni fa gli valse il trasferimento dal Real Madrid al Manchester United per 75 milioni. Stavolta la rassegna iridata potrebbe valergli un biglietto di ritorno a Madrid, sebbene sponda biancorossa.