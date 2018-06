Russia -7, gli uomini mercato: Falcao, comunque vada addio Monaco

© foto di Insidefoto/Image Sport

La cosa certa a prescindere dal Mondiale è che Radamel Falcao lascerà il Monaco. Poteva farlo già un anno fa dopo la Ligue 1 vinta e con un'importante offerta arrivata dalla Cina. A 32 anni però il colombiano vuole continuare ad essere protagonista nel calcio che conta e il suo profilo di attaccante d'esperienza internazionale sarebbe perfetto per il Milan e soprattutto per aiutare la crescita di Patrick Cutrone. Quattro anni fa perse l'occasione iridata a causa di un brutto infortunio, quando probabilmente era il miglior centravanti in circolazione. Non è mai tornato a quei livelli ma nelle ultime due stagioni è tornato a segnare con continuità. E tanto basta per renderlo appetibile ancora per un campionato come la Serie A. Un Mondiale da protagonista potrebbe fugare ogni dubbio.