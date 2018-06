Russia -7, gli uomini mercato: Higuain, sospeso tra Serie A e Premier

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gonzalo Higuain e un futuro tutto da scrivere, legato - forse - a quello del connazionale Mauro Icardi. Che, a differenza dell'attaccante della Juventus, guarderà il Mondiale da casa. El Pipita, dopo aver trascinato la Juventus alla conquista degli ultimi due Scudetti, ha voglia di dimostrare il proprio valore anche in campo internazionale, dove ha spesso messo in evidenza alcuni limiti di personalità. Con il Real Madrid e il Napoli prima e con la casacca bianconera e Albiceleste poi, Higuain non è mai riuscito a essere decisivo nelle partite realmente importanti, non è mai stato leader. Una mancanza, questa, che pesa in una carriera caratterizzata da numeri impressionanti in termini realizzativi, e che potrebbe negargli, agli occhi dei posteri, un posto tra i grandi del calcio.

La carriera del 30enne nativo di Brest è a un bivio: continuare a inseguire il sogno Champions con la Vecchia Signora oppure tentare una nuova avventura: l'Inter è tentata dallo scambio con Maurito, il sogno - dichiarato - è l'esperienza in Premier League, dove il Chelsea è pronto ad accoglierlo e ad assecondare ogni sua richiesta. La Coppa del Mondo potrebbe consacrarlo e regalare alla Juventus un Higuain messo a nuovo e pronto per sfatare il tabù del trofeo dalle grandi orecchie. Per questo, con ogni probabilità, bisognerà attendere la fine della competizione iridata per avere un quadro chiaro.