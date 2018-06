Russia -7, gli uomini mercato: Koulibaly, tentazione Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli, dopo l'addio di Maurizio Sarri e l'arrivo di Carlo Ancelotti, punta a rinforzarsi per inseguire il sogno Scudetto, sfumato nell'ultima stagione, e per acquisire una nuova dimensione internazionale. La priorità per la dirigenza partenopea è quella di tenere tutti i big, a cominciare da quello che è stato il miglior difensore della Serie A 2017-18, il senegalese Kalidou Koulibaly.

L'ex Genk, classe 1991, è stato un vero e proprio pilastro della squadra di Sarri. Un difensore completo, che fa gola a tutti i grandi club europei: in Inghilterra è seguito da Arsenal e Chelsea, ma negli ultimi giorni è il Barcellona ad aver tentato l'approccio, offrendo ai campani tanti soldi e diverse contropartite tecniche. L'impressione è che, qualora De Laurentiis e Giuntoli riescano a trovare una valida alternativa, Koulibaly possa essere sacrificato. Ogni discorso, però, è rinviato al termine del Mondiale, dove il centrale cercherà di dimenticare le delusioni del campionato e di confermare il proprio valore.